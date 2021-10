Gary Medel, defensa de La Roja y el Bologna de Italia, se refirió al fugaz paso de Robbie Robinson por el ‘equipo de todos’ el pasado septiembre.

El delantero del Inter de Miami, vale recordar, fue convocado para la fecha triple de Clasificatorias del mencionado mes, pero dejó la concentración de la Selección horas antes del duelo ante Brasil.

Un día después, el equipo dirigido por Martín Lasarte cayó 0-1 en el Estadio Monumental ante la Verdeamarela.

En entrevista con Julio César Rodríguez, al ‘Pitbull’ se le consultó por el chileno-estadounidense, y no tuvo filtro para lapidar sus opciones con La Roja.

“No sé qué pasó, la verdad. Cada uno se adapta a lo que es. Yo me vine a Italia y no sabía italiano, me tuve que adaptar y hacerla. En Inglaterra ningún compañero hablaba español, yo no hablaba inglés”, partió comentando Medel.

“Me tuve que adaptar y darle pa’ adelante no más. Si vino y no se adaptó es porque no quiso o por más cosas. Pero ya no puede”, añadió el ‘Pitbull’.

“A lo indio”

Pero Robinson no fue el único para quien Gary Medel tuvo palabras. Cuando le preguntaron por Ben Brereton, la cara del ‘Pitbull’ cambió y contó entre risas cómo se comunica con el delantero del Blackburn Rovers.

“A Brereton le hablo con señas y en inglés, ahí a lo indio. Le explico todo con señas. Corre, corre, cosas así”, detalló el jugador del Bologna.

“Pero anda bien, se adaptó muy bien al grupo, todos lo quieren y tiene a los más grandes. Edu (Vargas), que siempre es crack, Alexis (Sánchez) y gente que es mayor y le da los consejos necesarios. Es muy livianito, es fácil de querer. Le ha hecho muy bien al grupo”, complementó Medel.

Chile volverá a la cancha por Clasificatorias cuando, el jueves 11 de noviembre, visite a Paraguay desde las 20:00 horas en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Revisa la entrevista a Gary Medel: