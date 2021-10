El reconocido periodista deportivo Rodrigo Sepúlveda no da más: quiere sí o sí a Leonardo Gil y Marcos Bolados de Colo Colo en La Roja y así se lo hizo saber a Martín Lasarte tras el triunfazo 'albo' ante Deportes La Serena.

El periodista Rodrigo Sepúlveda remeció las Redes Sociales al pedir, con insistencia, la nominación de dos cracks de Colo Colo a la selección chilena de fútbol.

El comunicador de Mega realizó un análisis del triunfo del ‘Cacique’ ante Deportes La Serena en La Portada, y no se guardó nada: pidió a Martín Lasarte convocar a Leonardo Gil y Marcos Bolados.

“Lo que quiero marcar es que Gil y Bolados se merecen selección, no sé si estén de acuerdo, pero lo vengo diciendo hace rato”, remarcó ‘Sepu’ en su canal oficial de Youtube.

“Gil lo dije hace mucho, y Bolados lo esperé unos partidos, pero me gusta mucho, y no lo califico por sus goles, sino por su capacidad para ser punzante, veloz y con mucha potencia física”, añadió.

Es más, Sepúlveda hasta pidió camiseta de titular para el ‘Colorado’: “Si me aparecen con Alarcón centralizado, con Gil y Vidal yo no me hago problemas”, manifestó.

“Gil te ayuda como volante defensivo, como volante mixto, tiene tiro libre, remate de distancia y asistencias. Aporta”, complementó.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda diferenció al jugador de Colo Colo de otros que podrían intentar reemplazar al suspendido Charles Aránguiz contra Paraguay: “Está Galdames, Baeza, pero Gil aporta mucho más por todas sus cualidades. Tiene muchas fortalezas. Es un gran volante, un gran recuperador, creador, pase, remate de media distancia, buen físico”, concluyó.