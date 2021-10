Luego del importante triunfo de la Selección Chilena ante Venezuela, gracias a la anotación de Ben Brereton y un doblete de Erick Pulgar, el comentarista deportivo de ESPN y ex futbolista Rafael Olarra elogió el aporte goleador del delantero chileno-inglés, a pesar de haber cuestionado su aporte previo al duelo ante la ‘Vinotinto’.

En una conversación con Redgol, el ex seleccionado nacional se refirió a sus polémicos dichos, asegurando que “a mí me interesa que a la Selección le vaya bien, que el fútbol chileno progrese. Me interesa que los jugadores tomen su mejor nivel”.

“El fútbol a mí me llena. Yo estuve 20 años adentro y lo que digo no es para quedar bien con unos y mal con otros, yo digo lo que voy sintiendo en virtud de lo mejor para Chile”, agregó.

El ariete que milita en el Blackburn Rovers no sólo convirtió la apertura de la cuenta frente a Paraguay, sino que también, se matriculó con un gol en la goleada 3-0 de ‘La Roja’ ante el elenco venezolano. Una serie de resultados que vuelve a meter a Chile en la disputa por los pasajes a Catar 2022.

En ese sentido, Olarra evaluó de buena manera a ‘Big Ben’, pero aclaró: “Lo de Ben lo tomo como algo con que la gente está aferrada”.

“Lo encuentro un muy buen jugador. Es un futbolista que le entregó algo distinto a la Selección, y que hay que seguir fortaleciéndolo. Ojalá siga haciendo goles, que es lo mejor que le pueda pasar a la Selección”, sentenció el ex Universidad de Chile.

Cabe consignar que el panelista deportivo había señalado que a Ben “le faltaba mucho” y que se estaba “hablando de un “ángel”, realizando una odiosa comparación al manifestar que “si estuviese Humberto Suazo, ¿jugaría Ben Brereton? Imposible”.