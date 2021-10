En un polémico hecho se vio envuelto, este viernes, el seleccionado nacional Mauricio Isla, a quien acusaron de participar en un aparatoso accidente de tránsito sucedido en la Autopista Central de Santiago. Sin embargo, el lateral diestro utilizó sus redes sociales para descartar haber estado involucrado.

Por medio de una publicación en Facebook, la usuaria Isabel Jerez compartió fotografías del choque y los vehículos dañados, culpando directamente al futbolista.

“Don Mauricio, ¿por qué se dio a la fuga? No fue capaz de dar la cara, cruzando la autopista como un bandido. Hágase cargo de su irresponsabilidad”, escribió la afectada, quien además expresó que “gracias a Dios no me pasó nada, pero quién se hace responsable de los daños, si detrás de todo esto hay un esfuerzo por adquirir un bien”.

Una acusación que no pasó desapercibida y que rápidamente se hizo viral, pero que, este sábado, Isla se encargó de desmentir a través de su cuenta de Instagram, a pesar de que confirmó que el vehículo sí se encuentra a su nombre.

“Debido algunas versiones que me involucran en un accidente de tránsito, quiero aclarar que yo no iba en el auto, que está a mi nombre, y que la persona que participó del accidente está colaborando para aclarar lo sucedido”, manifestó el ‘Huaso’.