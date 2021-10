El entrenador de La Roja, Martín Lasarte, analizó en conferencia de prensa el próximo duelo del ‘equipo de todos’ ante Venezuela, este jueves en San Carlos de Apoquindo.

“Venezuela es un rival de cuidado, no es lo mismo que hace 20 años atrás. Es un equipo que juega bien por lo que debemos hacer algunos ajustes”, partió diciendo.

“Venezuela tiene un formato distinto al de Paraguay. Tiene jugadores muy destacados a nivel individual”, agregó.

Además de analizar el duelo ante la ‘vinotinto’, el uruguayo se refirió a los dichos de Carlos Caszely, ex goleador y mundialista con La Roja, quien aseguró creer que Lasarte define a los jugadores “a partir del empresario”.

“Tiene todo el derecho a pensar eso, es un referente. Me podré equivocar, pero no hay ninguna particularidad, no conozco en casi ningún caso quién los representa. Me he enterado más por la prensa o por los comentarios”, explicó.

“Puedo cometer errores de apreciación, pero en ningún caso hay algo particular. Nada más alejado de la realidad”, cerró.