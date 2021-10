El histórico delantero de la selección nacional, Carlos Caszely, lanzó una dura crítica al entrenador del ‘equipo de todos’, Martín Lasarte.

En conversación con Radio Infinita, el ‘rey del metro cuadrado’ fue consultado por el actual momento de Chile en clasificatorias, y cómo solucionar los problemas futbolísticos que actualmente vive.

“Cambiar al empresario que lleva a los jugadores a la selección, por ahí va el tema. Hay un técnico, pero también hay un empresario que lleva jugadores. Esto está pasando en muchos lados del fútbol chileno, no hay que engañarse en lo que pasa y en lo que falta ese es uno de los grandes problemas el día de hoy”, dijo.

“Creo que Lasarte define los jugadores a partir del empresario. No me digas que no hay varios llamados que uno dice: ¿Cómo viene este jugador, en vez del chico de Colo-Colo (Leo Gil)?”, agregó.

Por otro lado, Caszely se refirió a la baja de Charles Aránguiz para el partido ante Venezuela, teniendo claro quien es su reemplazante.

“Charles de momento tiene reemplazante (…) si debo inclinarme por alguien, será por Marcelino Núñez”, cerró.