El delantero Ben Brereton Díaz escribió otro capítulo este domingo en su novela con la selección chilena y su especial relación con los fanáticos de La Roja. El ariete marcó la apertura de la cuenta ante Paraguay e hizo explotar San Carlos de Apoquindo.

No solo lo gritaron en Chile, sino que también lo gritaron en Inglaterra, donde seguían el partido de ‘Big Ben’.

Fue un gol de desahogo, porque eran muchos minutos sin que los fanáticos pudieran gritar un gol de la selección. Y vaya momento, justo cuando la gente se empezaba a poner nerviosa debido a que no se podía romper el 0 ante los paraguayos.

A los 68 minuto Brereton tomó el balón y e infló las redes custodiadas por Antony Silva. “Isla juega para atrás para Brereton Díaaaaaaz! Wow! Qué bien ejecutado estuvo eso! Ben Brereton Díaz para Chile!”, se escucha en la narración.

“Y solo escuchen lo que Santiago piensa de él y del gol”, complementó el relator.

El video fue compartido por una cuenta de noticias de Blackburn Rovers, donde el chileno ha tenido una gran temporada luego de que recibiera su primer llamado a la selección chilena para la Copa América.

Brereton es el goleador de Chamnpionship con 10 goles y no solo tiene a los hinchas chilenos entusiasmados. Brereton Díaz llena de ilusión a Chile y Lancashire.

A massive win for Chile @LaRoja , Our star man Ben Brereton Diaz @benbreo scores to make it 1-0, the final score being 2-0, a massive 3 points in the group for @LaRoja DIAZ , DIAZ , DIAZ 🇨🇱🇨🇱🇨🇱⚽️ @Rovers #Rovers #Chile #laroja #ChileVsParaguay #brereton pic.twitter.com/ib0co2xgIG

— Blackburn Rovers News 🥀 (@Blackburnbrfc23) October 11, 2021