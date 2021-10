El entrenador de la selección chilena Martín Lasarte habló en la previa del partido de este domingo contra Paraguay. Respecto al futuro aclaró que solo piensa en conseguir los 3 puntos en la inmediatez y dejó en claro que es fundamental "creer, más allá de cualquier otra cuestión. Es una cuestión de fe decía alguien, no pongamos el fútbol tanto en un plano solamente racional"

El entrenador de la selección chilena Martín Lasarte habló en conferencia de prensa en la previa del partido que disputará La Roja contra Paraguay este domingo en San Carlos de Apoquindo desde las 21:00 horas en Chile. Pidió tener fe y aseguró que sigue creyendo en que la situación de puede revertir. Además, también respondió sobre alguna posibilidad de renuncia en caso de que los resultados no sean alentadores en las próximas fechas.

Consultado por si ha visto la posibilidad de dar un paso al costado, aclaró que él solo piensa en conseguir los 3 puntos este domingo. “Cuando uno inicia un proceso de 3 partidos en una semana lo único en lo que piensa es en eso: 3 partidos en una semana. Después habrá que ver alguna valoración y se hará. No es la primera vez que he trabajado aquí, he dejado contratos de lado porque entendía que le podía estar haciendo mal a alguien, esa es mi manera de ser y trabajar. Simplemente hoy creo que es posible darle vuelta a la situación, todavía podemos estar en disputa”, dijo.

El estratega también hizo un repaso por los últimos encuentros: “Ni tirar flores ni tirar basura, es la realidad. Los últimos dos partidos no han sido buenos, todos de visita – venimos de tres visitas seguidas, a ningún equipo le ha pasado eso -. Jugamos mal el otro día, jugamos muy mal el primer tiempo contra Colombia y ahí viene la otra parte. Hemos hecho buenos partidos, con Brasil hemos jugado muy bien, contra Bolivia jugamos muy bien, contra Ecuador hicimos un partido de otras características, pero un buen partido. Realmente creo que tenemos armas suficientes para soñar todavía con esa posibilidad… De repente soy un utópico, no sé, será mi forma de pensar”.

Así, complementó que para sacar adelante el mal momento, es primordial “creer, más allá de cualquier otra cuestión. Es una cuestión de fe decía alguien, no pongamos el fútbol tanto en un plano solamente racional, el futbol tiene otros caminos, hay sueño, hay motivación y eso juega. Así se consiguen los grandes logros, después de una gran derrota puede venir un gran éxito y puede ser un disparador, entonces por qué no creer que puede ser así. Estoy ilusionado con que mañana vamos a hacer el partido que tenemos que hacer. No sé si ganaremos bien o en el ultimo minuto, o cómo, sea pero llevarnos el triunfo que nos de esa confianza y ese empujón”.

Respecto al ánimo en el camarín tras la dura derrota, el entrenador reconoció que no fue de los mejor inmediatamente luego del pitazo final, pero aseguró que el grupo ya está mejor pensando en este domingo.

“Ayer fue un día bueno, tuvimos alguna charla grupal, otra con grupos más pequeños y vi a la gente sana de mente, con ilusión. Mas allá del dolor inmediato, hoy veo un buen ambiente”, afirmó.

Sobre lo que está planificando para poder conseguir los tres puntos contra Paraguay, comentó que “es habitualmente una selección que sobre todo de visita se vuelve dura, difícil de sortear. Estuvimos esta mañana viendo imágenes y manejando posibilidades de cara a solventar esas situaciones a las que hago referencia. Esperemos que nos pueda dar resultado, fundamentalmente en el camino del triunfo”.

Así, se expresó también respecto al rendimiento de Alexis Sánchez, su estado de forma y su desempeño en el último partido.

“(Ante Perú) No estaba para el 7 (el máximo) porque no está en su mejor momento, pero lo vi con ganas, con deseo, nunca se escondió, se equivocó e intentó de nuevo. Creo que son elementos positivos. Respecto a la posición te diría que vamos a buscar otras situaciones para el porque el equipo y el partido así lo demanda”, evalúa.