El exdelantero de la selección chilena Mauricio Pinilla criticó duramente al entrenador Martín Lasarte asegurando que no está a la altura, luego de la derrota de La Roja en Lima por 2-0 en partido válido por las clasificatorias.

Pinilla, que fue compañero de varios de los actuales jugadores de la selección, cree que el gran problema de La Roja es que quiere jugar como en años anteriores cuando no están los jugadores para eso.

En ESPN, sobre el desempeño de este jueves, lamentó que “Tuviste aproximaciones, pero no creaste grandes jugadas. Chile quiere jugar como el de 2016 y el de 2021 es otro equipo. Hay que trabajar en base a lo que tiene uno actualmente, que es un Alexis diferente y el resto de los jugadores de la generación dorada son distintos”.

Así, apuntó a la planificación de los partidos y lo que busca ofrecer la selección en el juego.

“Hay que implementar otra estrategia, porque ya no se juega como antes. A los jugadores hay que darle las herramientas justas para que el equipo funcione, pero ya no lo va a hacer como antes. Hay que complementar con lo que tiene una nueva estrategia de fútbol y Chile no lo tiene, porque Lasarte ha dado claras señales de que no está a la altura de la selección chilena”, señaló.

La Roja vuelve a salir a la cancha este domingo cuando enfrente a Paraguay en San Carlos de Apoquindo.