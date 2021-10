El volante Jorge Valdivia habló luego de la derrota de Chile contra Perú en Lima y apuntó principalmente al planteamiento que tuvo La Roja, aunque también se refirió a las decisiones dirigenciales en relación a la llegada de Martín Lasarte.

En un live en instagram, Valdivia cree que “Hubo tiempo suficiente para encontrar a un entrenador de Eliminatorias. Habrá que preguntarle a Pablo Milad qué es lo que buscó al traer a un entrenador. Lógico que yo también sigo queriendo y confío en que Chile puede ir al mundial, pero las estadísticas están ahí y esta difícil ¿O quería un entrenador que preparase un equipo que para la próxima eliminatoria nos lleve a un mundial…?”.

Argumentó poniendo el mismo ejemplo de Ricardo Gareca. “Es un entrenador de experiencia, de Eliminatorias. No es un entrenador de equipo de fútbol, dejó de serlo. No es un club, donde pierdes cuatro partidos y tienes la posibilidad en el quinto empezar a ganar y por ahí en la tabla de posiciones ganaste 3 partidos y te metiste ahí arriba. En selección no te da tiempo”, expuso.

Luego analizó la disposición de los jugadores este jueves. “El gran motivo de este live era decirle a la gente que por ahí cuando se le quita las mayores virtudes a los jugadores o no se les rodea con jugadores que entiendan cómo juegan es difícil que haya un juego colectivo y ya más bien son arrestos individuales”, aseguró.

Por ejemplo, “Ben no se sentía cómodo al medio entonces ahí digo que le quitas la mayor característica a esos jugadores”.

Jorge Valdivia también recalcó la ausencia de Vidal como un jugador trascendental en la selección y lamentó la tarea que le dieron a Meneses, jugando contra Advíncula en el sector izquierdo.