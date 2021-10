Johnny Herrera, otrora seleccionado de La Roja, no ocultó su molestia por el "error infantil" que cometió Chile en su visita a Perú y que terminó siendo clave en la victoria de la 'Bicolor'.

Las reacciones luego de la derrota de Chile en su visita a Perú no paran, especialmente por lo complejo que quedó el panorama para La Roja de cara al Mundial de Catar 2022.

Y es que con solo 7 puntos de 30 posibles, el octavo lugar que ocupa el ‘equipo de todos’ hace casi imposible la clasificación a la próxima cita planetaria.

En ese escenario, uno que quedó molesto con la presentación de los dirigidos por Martín Lasarte, especialmente por un error básico durante el encuentro, fue Johnny Herrera.

El exportero y otrora seleccionado nacional, puntualizó en el primer gol peruano, que surgió de un lanzamiento lateral a espaldas de Mauricio Isla.

“Hasta ahí era un partido muy controlado. Es un error imperdonable”, comenzó cuestionando Herrera en TNT Sports.

“A una Sub 15 o una Sub 16 le pueden hacer ese gol, pero a una Selección que pelea la posibilidad de ir a un Mundial, no le pueden hacer ese gol”, añadió el exarquero de La Roja.

Respecto a la responsabilidad de Isla en el gol, y ante los cuestionamientos de otros panelista del programa Todos Somos Técnicos, Herrera continuó con sus críticas.

“Pasa que te confías, es una pelota relativamente controlada. Isla en el retroceso hizo un giro de 360 grados y pierde la pelota, eso es fatal para un jugador”, concluyó el otrora arquero.

Revisa los dichos de Johnny Herrera: