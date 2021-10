Brereton, que defiende habitualmente los colores del Blackburn Rovers en Inglaterra, protagonizó uno de los momentos más destacados del primer lapso.

Esto cuando arremetió contra los incas por una dura infracción cometida a Alexis Sánchez, referente de la ‘Generación Dorada’, en el minuto 13.

La situación no pasó desapercibida para los fanáticos chilenos, quienes rápidamente se volcaron a las Redes Sociales a comentar lo ocurrido.

“Brereton defendiendo a Alexis Sánchez…lo más tierno que verás hoy”, “Brereton defendiendo a Alexis como si fuera el hermano chico” y “Brereton defendiendo a Alexis que fue golpeado”, fueron algunas de las publicaciones.

Consignar que La Roja, hasta ahora, sufre en Lima, pues está cayendo por 1-0.

Brereton defendiendo a Alexis 💕

