El entrenador de la selección chilena de fútbol, Martín Lasarte, habló de todo este martes en la conferencia de prensa previa al duelo contra Perú por las Clasificatorias.

‘Machete’ no se guardó nada y respondió a cada una de las interrogantes, entregando importantes conceptos por Charles Aránguiz y Alexis Sánchez, y también explicando ausencias.

En cuanto al ‘Príncipe’, quien viajó a Chile con molestias físicas desde Alemania, el DT puntualizó con ilusión que “Aránguiz llegó, hizo un entrenamiento bastante mejor de lo que suponíamos”.

“Eso alienta la esperanza de que pueda competir en esta pasada”, complementó el adiestrador.

En relación a Sánchez, Lasarte reveló dónde espera que pueda jugar: “Lo conocemos todos. Si bien está sano, tiene poca continuidad de minutos y es un problema porque viene de una lesión. Es la realidad”.

“Necesitamos de Alexis, aún de este Alexis, y la posición es que a veces será más delantero y otros más enganche o media punta, como quieran llamarle”, agregó.

Sobre los ausentes, donde en medio menciona jugadores como Iván Morales y Leonardo Gil de Colo Colo, Lasarte sostuvo “de los jugadores que no están no me gusta hablar, uno sabe lo que ellos sienten, y pueden pensar que merecen o debiesen estar. Quiero hacer una salvedad en el caso de Iván, recordemos que él estuvo anteriormente en una citación donde no estaban Ben ni Alexis”.

“Ahora no está Vargas, pero hemos recuperado a Mora, eso es un poco la explicación, nada particular. Sólo que para estas circunstancia tenemos los que creo es lo mejor”.

“De Gil, entiendo que desde el punto de vista del periodismo, del público, de las redes sociales incluso, habrán muchos considerados para ser seleccionados, no solo él. Tenemos un montón de jugadores del medio local que analizamos semana a semana, pero entiendo que es un momento delicado, un momento para jugadores con más recorrido, o con ligas de mayor ritmo”, remarcó.

Finalmente, Martín Lasarte prefirió no aventurar una cantidad de puntos exactos como objetivo para esta triple fecha, aunque hizo hincapié en que “está claro que tenemos que obtener un numero importante en esta pasada. Es una realidad”.