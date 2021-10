Como es tradición en las previas al ‘Clásico del Pacífico’, en Perú ya palpitan y calientan el trascendental duelo frente a la Selección Chilena. En esta ocasión, el seleccionado por Ricardo ‘Tigre’ Gareca, Wilder Cartagena, fue el encargado de emitir declaraciones en la antesala del cruce.

Un encuentro que enfrentará a dos selecciones urgidas por los puntos, ya que la ‘Bicolor’ supera a ‘La Roja’ por un punto, pero con apenas ocho unidades, ubicándose en el séptimo lugar y fuera de puestos de clasificación al Mundial de Catar.

Una situación que el mediocampista del Al-Ittihad dimensiona y que, en una conversación con el medio deportivo RPP, desclasificó que “creo que no nos consideramos superior ni inferior que nadie. Sólo tratamos de competir de igual a igual con todas las selecciones y sacar los tres puntos en cada partido”.

“Respetamos a Chile, es un rival muy duro que siempre hemos tenido buenos partidos con ellos y estamos con mucha responsabilidad de obtener el triunfo en casa”, agregó.

El volante peruano también se refirió a las bajas del elenco dirigido por Martín Lasarte, que para el clásico ante los peruanos, no contará con sus principales figuras como Arturo Vidal (amarillas) y Eduardo Vargas (lesión), además del lesionado Eugenio Mena; el encargado de tapar las subidas del rápido Luis Advíncula.

“Son bajas importantes. Nosotros igual tenemos jugadores que parece no van a llegar. El tema es parejo. En lo personal, creo que Chile tiene jugadores para reemplazarlos, los que querrán aprovechar su oportunidad. Si nos confiamos podemos sufrir mucho, estamos enfocados en hacer bien las cosas”, analizó.

Cartagena también aclaró que “será una fecha triple complicada para todas las selecciones, pero sí es un partido para ganarlo sí o sí porque nos acomodamos en la tabla y nos daría confianza para los siguientes encuentros”.

Además, tuvo tiempo para calentar el histórico partido y advertir al ‘Equipo de Todos’. “Con Chile siempre ha sido un clásico. Desde que estoy en menores siempre me he metido eso en la cabeza, son partidos que se tienen que ganar sí o sí. Ellos lo toman de la misma manera. Cada partido que jugamos con ellos es a muerte y este no va a ser la excepción”.

Cabe consignar que Chile enfrentará en el Estadio Nacional de Lima a Perú, el próximo jueves 7.