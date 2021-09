Desde las 18 horas de este sábado, la Selección Chilena volverá a la acción en las Clasificatorias de la Conmebol para el Mundial de Catar 2022, enfrentando a Ecuador en la altura de Quito. Un duro encuentro donde ‘La Roja’ deberá extremar recursos para sumar valiosos puntos, pero que pensando en la próxima fecha ante Colombia, también tendrá la preocupación de los jugadores que están al borde de la suspensión.

La lista es extensa y contempla a ocho importantes futbolistas para el esquema de Martín Lasarte, siendo la defensa y el mediocampo, las zonas más afectadas.

No obstante, considerando la falta de gol y opciones en ataque, es importante que Eduardo Vargas no reciba tarjeta amarilla, ya que es uno de los jugadores que encabeza la ingrata lista. El delantero que milita en el Atlético Mineiro fue el eje de punta junto a Iván Morales ante Brasil y de no existir ninguna emergencia, volverá a serlo frente a la ‘Tricolor’ y ante los ‘cafeteros’.

En la zaga defensiva el panorama podría ser oscuro tras la acumulación de tarjetas. Gary Medel, Paulo Díaz y Mauricio Isla son los defensores que arriesgar perderse el vital cruce contra los dirigidos por Reinaldo Rueda. Una zona que estará sumamente condicionada en Quito y que ya perdió a uno de sus titulares por esta misma razón; Guillermo Maripán.

El mediocampo vivirá esta misma situación luego de la baja de Erick Pulgar por suspensión ante Ecuador y que además, tendrá en peligro a los referentes del ‘Equipo de Todos’ como lo son Charles Aránguiz y Arturo Vidal. El elenco de ‘Machete’ deberá cuidarse de no reclamar ni enfrascarse en discusiones, ya que desde el banco de suplentes, Claudio Baeza y Pablo Galdames, principales opciones de sustitución, también corren el riesgo de suspensión.

Cabe consignar que además de la dura misión de cuidarse ante las tarjetas amarillas, la Selección Chilena va por una hazaña en Quito, donde hace 24 años que no logra rescatar puntos.