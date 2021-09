Lamentó la sequía goleadora, pero resaltó el resultado. Martín Lasarte, entrenador de La Roja, valoró el punto conseguido en la altura de Ecuador.

Recordemos que Chile empató sin goles con la ‘Tri’, en un duelo donde la escuadra nacional tuvo un jugador más por cerca de media hora.

Tras el compromiso, en conferencia, el estratega remarcó que “más allá de que tuvimos alguna ocasión no pudimos convertir, no nos olvidemos que hace 24 años que Chile no sacaba puntos acá”.

“Es beneficioso quedar 11 contra 10… pero el equipo empezó a sufrir el desgaste, quisimos ganar pero no pudimos”, admitió.

‘Machete’, además, tuvo palabras para la tarjeta amarilla que dejó a Eduardo Vargas suspendido para el compromiso del próximo jueves con Colombia. “Nosotros ya venimos con bajas en ofensiva, ahora Eduardo no podrá jugar y los chicos jóvenes tendrán la responsabilidad de comandar el ataque”.

“En algún momento te toca y debes estar preparado”, complementó.

Lasarte también explicó por qué esta jornada no sumaron minutos Luis Jiménez y Carlos Palacios, dos que fueron alternativa ante Brasil.

“Luis Jiménez tuvo una torcedura de tobillo. Hizo todo lo posible para estar. Llegará bien a Colombia al igual que Carlos Palacios”, detalló.

Finalmente, Martín Lasarte habló de Charles Aránguiz, quien abandonó el juego con evidentes problemas físicos: “Parece complicado porque es un golpe en un lugar en el que ha estado complicado, pero es prematuro decir algo, debo hablar con el médico”, cerró.