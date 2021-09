Chile se trajo un punto desde Ecuador luego del empate sin goles en Quito, en un duelo válido por la sexta fecha de las Clasificatorias rumbo a Catar 2022.

El ‘equipo de todos’ no logró vulnerar la zaga local, así como La Tri no pudo con la bien parada defensa con la que dispuso el técnico Martín Lasarte.

Pero ‘Machete’ también fue blanco de críticas de parte de los hinchas, quienes le reprocharon su planteamiento pese a que los locales sufrieron la expulsión de Junior Sornoza, a los 62 minutos.

Por lo anterior, en redes sociales no fueron pocos los comentarios en contra del DT uruguayo e, incluso, varios pidieron su salida de la banca del combinado nacional.

Si Chile quiere ir al mundial tiene que irse Lasarte. No arriesga nunca y no vamos a ganar nunca tampoco. No ha dejado nada, Rueda metió a Maripan, Pulgar, Díaz y por resultados era mejor. En Montevideo nos robaron.

— Gab Towers (@Gabo_UE) September 6, 2021