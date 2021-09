El entrenador del Inter Miami defendió a Robbie Robinson luego de que decidiera dejar la concentración de la selección chilena para volver al club asegurando que hay que darle el tiempo suficiente para que tome la decisión correcta.

En conferencia de prensa antes del partido del Inter contra FC Cincinnati, Neville explicó que “Comprometerse con un país es una de las cosas más grandes que tendrá que hacer Robbie en su carrera, más que firmar por un equipo. Para mí es casi como casarse, es ese tipo de decisión. Entonces cuando la gente dice ‘debió jugar por Chile’, o ‘¿Por qué volvió?’. Bueno volvió porque tuvo la experiencia, vio el ambiente y quiere un poco más de tiempo y creo que tenemos que respetar eso, en Chile van a respetar eso”.

El exentrenador de la selección femenina de Inglaterra y con suficiente experiencia en el nivel internacional como jugador, comentó que esto no es tan extraordinario como lo han hecho parecer.

“Robbie fue a Chile, disfrutó su tiempo allá, lo trataron muy bien y quiere un poco más de tiempo para tomar una decisión. Y tenemos que dejarlo, es un niño que recién lleva su segunda temporada en el fútbol profesional, hay que darle tiempo y espacio. No es como entrar a una tienda y tomar un Iphone o un Samsung, no es tan fácil, es una decisión importante”, complementó.

A Neville le preguntaron directamente por las fuertes críticas y hostigamiento que ha recibido el jugador en redes sociales.

“La gente que critica a Robbie probablemente nunca ha tenido que tomar una decisión así en sus carreras. Pasa esto en el Reino Unido con algunos jugadores de Gales, Irlanda del Norte, República de Irlanda. Es algo que pasa en el fútbol, no es tan fuera de lo común. Las críticas vienen de los hinchas chilenos y no digo que eso esté bien o mal, pero no debería recibir críticas ni presiones. Es su decisión y que va a impactar al resto de su carrera”, cree el exlateral del Manchester United.

Finalmente, argumentó que “No ha hecho nada malo, no se fugó de la cárcel. Simplemente quiere más tiempo. No es tanto drama, solo es fútbol”.