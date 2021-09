Luego de la dolorosa derrota de La Roja ante Brasil en el estadio Monumental por 1-0 el panorama rumbo a Catar se puso aún más complejo para el ‘equipo de todos’.

Actualmente Chile está séptimo con 6 unidades a 3 de Colombia que es el que estaría yendo al repechaje. Pero no es lo único negativo para el conjunto dirigido por Martín Lasarte.

El calendario no es de lo más alentador para La Roja: quedan 33 puntos en juego y considerando las ultimas clasificatorias con 25 unidades se podría pelear la opción del repechaje.

Pero a la selección chilena aún le falta jugar en calidad de visita: en Ecuador, en Colombia, en Paraguay, en Brasil, en Perú y en Bolivia. Además, como si fuera poco, todavía debe recibir a Argentina.

Con este panorama, el equipo de Lasarte debe hacer borrón y cuenta nueva respecto a los puntos que se han perdido y enfocarse en lo que viene.

Así está la tabla:

Así se jugará la próxima fecha (6ta):

Domingo 5 de septiembre:

Brasil vs Argentina 16:00 horas

Ecuador vs Chile 18:00 horas

Uruguay vs Bolivia 19:00 horas

Paraguay vs Colombia 19:00 horas

Perú vs Venezuela 22:00 horas