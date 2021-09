Confía en La Roja ante Brasil. Johnny Herrera, exarquero de Universidad de Chile y la selección, aseguró con optimismo que espera un buen resultado del representativo nacional ante los brasileños esta noche.

Recordemos que Chile recibe al ‘Scratch’ desde las 21:00 horas en el estadio Monumental, en un trascendental duelo de las Clasificatorias rumbo a Catar 2022.

De cara al compromiso, Herrera, en la actualidad panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, conversó con BioBioChile y exhibió confianza en Martín Lasarte y sus dirigidos.

“Le tengo fe absoluta a Chile”, aseguró el exgolero, aseverando que “los últimos años, de los que yo recuerdo porque me tocó estar en la selección, siempre se le sacó muy buenos resultados a Brasil jugando en Santiago”.

Eso sí, Herrera no esconde que el duelo será complicado, más allá de que al rival le falten varios jugadores. “Brasil siempre va a ser uno rivales más fuerte no solo de Sudamérica, sino que del Mundo. Le pueden faltar 7 u 8 jugadores, pero ellos tienen la capacidad, por la cantidad y calidad de jugadores que tienen, de sacar tres o cuatro selecciones sin mayor problema”.

“Sabemos que es difícil, pero siendo bien objetivos, de los tres partidos de estas fechas lo más abordable es Brasil de local. Apelo a que Chile gane 1 a 0, o 2 a 1″, añadió.

Herrera, además, no concordó con los dichos del brasileño Hulk que manifestó que sería “una guerra” el enfrentamiento. “Creo que no, o no tanto. Por lo general cuando juegas con ellos te dejan jugar incluso, y más con el esquema de Tite que es muchas veces conservador y por eso se gana muchas veces críticas en su país”.

“Creo que va a ser un partido muy bien jugado, con harto talento de ambos lados y Dios quiera que hagamos pesar nuestra localía. A eso tiene que apostar nuestra selección”, complementó, remarcando que “hay que agotar todos los recursos que tengan, no conformarse con el empate, e ir a buscar el partido y tratar de ganar los tres puntos”.

Al ser consultado por el llamado de Gabriel Castellón, arquero de Huachipato, Herrera sostuvo que “es parte del gusto del preparador de arqueros también, que está en el derecho de llevar a cualquiera. En mi caso, por biotipo, de altura, y por capacidad, por todo, habría llamado a Cristóbal Campos de Universidad de Chile”.

“Eso sí, son todos arqueros muy parejos. Gabriel, Cortés o Zacarías. Estoy seguro que si Zacarías o Castellón estuvieran en Colo Colo rendirían lo mismo que Cortés, que por ahí él tiene mayor vitrina por ser Colo Colo, pero para mí, que conozco el puesto, no hace mayor diferencias”, acotó.

Finalmente, Johnny Herrera sostuvo que si bien lo ideal es sumar lo más puntos posibles en esta triple jornada: “Yo, sinceramente, con 4 puntos estaría bastante conforme y hasta un poquito feliz. Sé lo duro que es esta pasada. Sé lo difícil que es ir a Ecuador y Colombia, y lo difícil que es jugar con los Campeones del mundo, con Brasil. Si logramos 4 puntos estoy bastante conforme”, cerró.