Iván Morales ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada en el fútbol chileno. A punta de goles, el delantero de Colo Colo se ha convertido en el referente de área para Gustavo Quinteros y desea seguir rompiendo redes, pero por la Selección Chilena.

En una entrevista realizada por La Tercera, el canterano ‘albo’ manifestó su anhelo por ser nominado por Martín Lasarte, sin antes mencionar lo dura que fue, para su carrera deportiva y personal, la temporada pasada.

“Fue complicado. Pasó todo lo que pasó con el club. Además, me había lesionado del ligamento cruzado. No había jugado mucho y lo que jugué, lo hice lesionado. Después, llegaron problemas personales que también te hacen cambiar la mentalidad. Es decir, ya no puedes seguir así y tienes que cambiar totalmente”, señaló Morales.

El ariete de 21 años analizó su repunte en el ‘Cacique’ considerando que lo vivido “motivó bastante” y que siempre ha tenido en mente ser el delantero en Pedreros. “Mi objetivo, siempre he dicho, es ser el ‘9’ titular de Colo Colo”, agregó.

Sin embargo, también tuvo palabras para los constantes rumores y deseos del club de traer un goleador para el plantel, manifestando que “si te digo la verdad, me encantaría que la competencia fuera entre los canteranos. Sería hermoso, creo que eso habla muy bien de la cantera. Pero con el que venga, será una competencia muy linda”.

“Para estar en un equipo como Colo Colo, debes tener presión. A mí la presión de Colo Colo no me molesta, de hecho me gusta”, aclaró firmemente.

Desde su llegada en octubre de 2020, Gustavo Quinteros se ha transformado en un entrenador sumamente respetado por la afición colocolina y para sus propios dirigidos. Al respecto, Morales enfatizó en que los dos mejores técnicos que ha tenido en su carrera ha sido Pablo Guede y, justamente, el argentino-boliviano.

“Me ha dicho las cosas como tenían que decírmelas y ha sacado lo mejor de mí. Es un técnico súper importante y me marcó para el resto de mi carrera”, analizó.

El artillero linarense ha sumado ocho goles durante la temporada 2021, cinco en el Campeonato Nacional y tres en Copa Chile, por lo que se ilusiona con vestir nuevamente de rojo.

“En lo personal, me encantaría ir a la Selección lo más pronto posible. Es un objetivo que siempre voy a tener, porque me tocó hacer muchas selecciones juveniles y en la adulta debuté en una gira amistosa. Quiero y mi objetivo es llegar a la Selección a competir en el máximo nivel. Si es con goles, sería hermoso“, sentenció.