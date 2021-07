La arquera de Santiago Morning, Ryan Torrero, se refirió a las duras declaraciones de la capitana de La Roja femenina Christiane Endler, quien criticó la carta que la chilena-estadounidense escribió tras enterarse que no había sido convocada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Nunca he opinado sobre las personas que el entrenador decide llevar o no, pero no estoy de acuerdo con ella, que desde el último proceso que ya no está”, partió diciendo Endler.

“Esto es una opinión muy personal, pero para estar acá hay que respetar, al cuerpo técnico, a las compañeras. Hay que tener una buena actitud hacia todas y creo que ella le faltó el respeto al entrenador de arqueros, con una muy mala actitud para entrenar”, sentenció.

Tras estas declaraciones, Torrero respondió y confesó que no lo preocupa lo que la meta haya dicho.

“‘Tiane’ todavía tiene todo mi apoyo, como también el equipo en los JJ.OO. En realidad, no me preocupa lo que ha dicho. Ella ha visto mis dificultades para comunicarme con el entrenador de porteros”, dijo en conversación con TNT Sports.

“Independientemente de mi tristeza por haberme quedado fuera de los Juegos Olímpicos, tienen todo mi apoyo. Yo por mi parte seguiré trabajando con todo en Santiago Morning”, comentó.

“No me interesa pelear con ella porque como mujer y compañera de equipo la apoyo. Prefiero mantener una actitud positiva y seguir avanzando”, cerró.