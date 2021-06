La madre de Ben Brereton, Andrea Díaz, reveló quién fue el verdadero gestor en la llegada del delantero del Blackburn Rovers a La Roja.

Si bien el jugador fue convocado por Martín Lasarte, fue su antecesor, Reinaldo Rueda, quien lo acercó a la selección nacional.

Así lo dio a conocer la madre de Brereton, quien en conversación con TNT Sports reveló que las conversaciones se iniciaron antes de diciembre.

“Todo comenzó antes de diciembre. El ex técnico Reinaldo Rueda nos contactó y nos conectamos para conversar con él. Ben quería ir a Chile a jugar, así que hicimos todos los trámites en Londres para su pasaporte. Ahí empezó todo, siempre ha querido ir y está súper ilusionado. Todos lo están apoyando mucho”, dijo.

“Apenas llegó la posibilidad de jugar por Chile, dijo que sí. Es una oportunidad enorme para él y su carrera. Está sumamente enfocado en eso. Fue una decisión de él, yo le advertí que no entendería el idioma o la cultura. Ben me dijo que no importaba, ‘voy a jugar fútbol, no necesito hablar con nadie. Estoy jugando fútbol y en la cancha no se habla mucho"”, agregó.

Señalar que el jugador debutó en la igualdad 1-1 ante Argentina por Copa América, y se espera que sume minutos ante Bolivia el viernes.