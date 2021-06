El periodista Rodrigo Sepúlveda quedó devastado tras la amarga igualdad de La Roja, 1-1, ante Bolivia por las clasificatorias.

‘Sepu’, a través de su canal de Youtube, entregó un dolido análisis, confesando que no tenía ganas de estar al aire.

“Estoy deshecho, no tengo ganas de estar acá al aire. Sólo lo hago por el respeto y compromiso, pero estoy golpeadísimo. No puedo creer lo que vi, lo que pasó. Estoy hecho bolsa. No valgo un peso. Tengo rabia, pena”, dijo.

“Mis sentimientos son de desazón, tristeza, de un golpe muy duro porque en vez de estar cuartos en las clasificatorias, hay una incapacidad para ganar un partido que lo teníamos en el bolsillo. Hace mucho rato que no veíamos a una selección chilena tan superior al rival. Lo que hizo el primer tiempo fue soberbio: manejó la pelota, posesión, un equipo atacador, bien individual y grupalmente, pero faltó el gol”, agregó.

“Qué sacas a veces con jugar bien si no ganas, prefiero jugar mal y ganar 1-0. Estamos séptimos con seis puntos, a dos de Uruguay que tiene ocho, pero en vez de estar en zona de clasificación estamos séptimos”, añadió.

Finalmente, el periodista aclaró que la polémica mano de Guillermo Maripán en el área sí fue penal, y responsabilizó al defensa por su error.

“Sí me parece mano de Maripán, tenue. Hay un roce, ¿cuál es el error? El responsable es Maripán aunque nos duela. Es fácil decir que Aquino nos robó como sí lo hizo contra Uruguay. El error de Maripán es ir a cubrir esa pelota con el brazo abierto, es el responsable”, cerró.