El entrenador de la Selección Chilena, Martín Lasarte, no escondió su desazón esta noche por la ingrata paridad de ‘La Roja’ a un gol ante Bolivia, por la octava fecha del camino a Catar 2022, un partido que tuvieron totalmente dominado y con al menos siete ocasiones claras.

En el análisis del choque jugado en San Carlos de Apoquindo, el estratega de origen uruguayo declaró que “hay un montón de equipos que han ido al Mundial y promediando la Eliminatoria estaban fuera. Hoy era importante ganar. Hicimos todo para hacerlo. El fútbol es el que es y no lo que nos gustaría”.

“Hoy era importante ganar, lo dije después de empatar con Argentina. Hace algunos años, algunos colegas chilenos recordarán, dije el fútbol me debe una. Hoy me debe dos. Pocas veces lo digo. Es raro encontrar una explicación. Para mí es bravo”, complementó.

Respecto a lo mostrado por su escuadra, ‘Machete’ señaló que “creo que el equipo planteó una postura táctica diferente. Los jugadores se brindaron. Vi un equipo que siempre intentó abrir el juego, pero también desde el punto vista de la entrega vi un equipo muy sólido. No nos queda otra que seguir trabajando, de seguir afiatando detalles para que no ocurran cosas como las de hoy”.

“La verdad es que no tengo más que agradecimiento para los jugadores. Se han entregado. Hicieron un gran partido en Argentina e hicieron un gran partido hoy. Cuando el procedimiento es bueno y no ganas, parece que el procedimiento es malo. Es como jugar al gato y al ratón“, agregó.

En cuanto a las posibilidades de clasificación luego de sólo sumar dos puntos de seis en esta fecha doble, Lasarte dijo que “es muy difícil decir si se hipoteca. Por decirlo de alguna manera, hubiese sido mejor perder con Argentina y ganar hoy. No nos queda otra que seguir trabajando. Esperemos que los jugadores lleguen en un buen momento y seguir trabajando en la conformación de un grupo como que el estamos haciendo hoy”.

De cara a la Copa América, donde el ‘Equipo de Todos’ debuta el lunes 14 de junio ante Argentina, el ex DT de la ‘U’ y la UC indicó que “yo comenté desde un inicio que el gran objetivo es la Eliminatoria. Esto no significa tomar la Copa América de forma banal. Vamos a intentar utilizar como herramienta para la consolidación o aparición de jóvenes. Vamos a intentar hacerlo de forma mixta. Con jugadores de recorrido con otros más jóvenes”.

Para finalizar, consultado por el arbitraje del cuestionado Eber Aquino y el penal a favor de Bolivia que terminó con el 1-1, el seleccionador nacional comentó que “no me pregunten a mí por el arbitraje cuando tienen la posibilidad de ver las cosas diez veces. Ni vi la situación del penal. De donde estaba no vi nada claramente. No tengo mucho más para decir”.