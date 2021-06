Pablo Galdames, volante de La Roja, analizó el empate 1-1 de Chile ante Argentina, en duelo disputado en el Estadio Único de Santiago del Estero.

Goles de Lionel Messi, mediante tiro penal, y de Alexis Sánchez para el ‘equipo de todos’, movieron el marcador que dejó al equipo de Martín Lasarte con 5 puntos en la tabla.

“El balance es positivo, siempre es bueno sumar un punto ante una selección de grandes jugadores. Fue un partido parejo, duro, cuando tocó sufrir lo hicimos, cuando tocó aguantar lo hicimos. Sumar de visita es muy importante y hará que el grupo se fortalezca”, partió declarando el jugador de Vélez Sarsfield.

“El grupo está unido, mostró solidaridad en una cancha tan difícil y es sumamente positivo. Fue un resultado que nos ayudará a afrontar lo que viene”, agregó el volante.

Consultado por la tempranera tarjeta amarilla que recibió, a los 2 minutos de juego, Galdames sostuvo que “me sentí condicionado, la jugada no fue para amarilla, al ser mi primer partido pequé de ‘pajarito nuevo’ y en la primera jugada me molestaron. A pesar de eso me lo tomé con calma y creo que hice una buena actuación en un partido muy complicado”.

Por último, respecto al recambio en la Selección, Galdames se molestó e indicó que “me han preguntado por el recambio y siento que será paulatino, a medida que los jugadores empiecen a rotar. Falta mucho por sacarle a los jugadores de la ‘generación dorada’ y trato de aprovechar cuando me toca estar con ellos”.