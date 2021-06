Por tercera vez en toda la historia, Chile sacó un punto en su visita frente a Argentina. La Selección dirigida por Martín Lasarte igualó 1-1 ante los trasandinos en el Estadio Único de Santiago del Estero.

Las anotaciones del clásico cotejo se dieron en la primera parte. Tras una innecesaria barrida de Guillermo Maripán y gracias a la ayuda del VAR, el colegiado pitó la pena máxima que Lionel Messi cambiaría por gol en el minuto 24.

Sin embargo, ‘La Roja’ reaccionó doce minutos más tarde y luego de un gran tiro libre indirecto ejecutado por Charles Aránguiz y un esforzado pivoteo del ‘Pitbull’, Alexis Sánchez dejó el marcador en tablas.

Un empate que, por lo mostrado en el terreno de juego, deja contento a ambas selecciones. Luego del enfrentamiento, el astro del Barcelona y de la ‘Albiceleste’, se refirió al 1-1.

“Estuvimos muy bien. Por momentos, hicimos un muy buen partido. Estuvimos muy seguros en la presión”, comenzó evaluando el ’10’ argentino.

Leo Messi, tras el empate de la #SelecciónArgentina: "Fue un partido difícil, como siempre contra Chile"

Además, analizó el gol de su ex compañero en el Barza, Alexis Sánchez. “Tuvimos mala suerte en el gol de pelota parada, que si no hubiese sido de esa manera, no nos hubieran generado”, agregó.

Messi valoró la igualada rivalidad que se viene dando entre ambos elencos durante el último tiempo, por lo que evaluó de buena manera el empate señalando que fue “un partido difícil, como siempre con Chile. Estamos muy contentos por el resultado, más allá de que no pudimos ganar”.