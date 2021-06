Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, evitó dramatizar este jueves por su ausencia en la nómina de la selección chilena para afrontar los partidos por Clasificatorias ante Argentina y Bolivia.

El entrenador de la ‘Roja’, Martín Lasarte, nominó a Claudio Bravo, Gabriel Arias y Gabriel Castellón como guardametas para los choques de hoy ante la ‘albiceleste’ y del 8 de junio frente a Bolivia por el camino a Qatar.

Ante esto, el golero del ‘Cacique’ declaró en rueda de prensa que “cualquier jugador quiere estar en la selección, pero lo tomo como una oportunidad para seguir trabajando día a día para estar nuevamente. La decisión la toma el ‘profe’ y yo no me voy a meter en ese ámbito”.

“Yo trato de mejorar y las cosas van a llegar solas si uno hace las cosas bien. Acá me siento muy bien en Colo Colo y esperamos seguir de la misma forma”, añadió.

En el plano personal, además, el portero de 26 años dijo que “uno siempre quiere hacer las cosas mejor. Siempre he dicho que soy muy autocrítico y siento que puedo seguir mejorando el juego aéreo, achique. Yo no me siento conforme nunca, trato de mejorar día a día”.

Respecto al presente albo en el Campeonato Nacional, donde es octavo con 13 puntos -a tres de los líderes Audax Italiano y O’Higgins-, el exDeportes Iquique dijo que “hay que ir paso a paso, veo muy motivado a mis compañeros. Venimos haciendo las cosas bien y estamos trabajando de la mejor manera para cada fin de semana”.

“El alza de los partidos ha sido por la convicción que hemos tomado. La mentalidad que hemos tenido ha sido importante. Estamos muy felices y mentalizados en buscar los puntos”, complementó.

Por último, Cortés anticipó lo que será el cruce de este domingo ante Deportes La Serena, tercero en la clasificación con 15 unidades, en el Estadio Monumental.

“Serena será muy duro, es un equipo que toca bien el balón y pueden sorprender, también tienen buena pegada desde fuera. Pero estamos de local y haremos todo para quedarnos con los tres puntos”, sentenció.