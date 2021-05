Eugenio Mena, lateral de Racing y la Selección chilena, se refirió este lunes a su regreso a las convocatorias para enfrentar la doble fecha de las clasificatorias ante Argentina y Bolivia.

El ex Universidad de Chile detalló que “mi última nominación fue el 2019. Me toma bien, en un buen momento. He estado jugando bastante en Argentina, en Racing, teniendo participaciones regulares, así que me pilla en un momento futbolístico muy bueno”.

“Espero aprovechar esta oportunidad que me está dando el ‘profe’ para estos partidos. Espero estar al a altura y preparando el día a día para hacer un buen partido”, complementó.

Sobre el duelo con la Albiceleste, el zurdo afirmó que “tienen jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad, la mayoría está jugando en Europa”.

“Todos sabemos lo que puede aportar cada jugador, pero nosotros tenemos también nuestras armas, jugadores de muy buena calidad que están pasando un muy buen momento también, así que será un partido muy lindo, muy disputado, que obviamente esperamos ganar nosotros”, añadió.

Por otra parte, reconoció estar feliz de ver “a mucho jugador nuevo estando en el proceso de la selección. Nos sirve bastante, se vienen varios procesos nuevos, una generación nueva que puede pelear muchas cosas”.

“Feliz también de ver a mis antiguos compañeros, de poder participar con ellos, de poder compartir. Me pone muy feliz que sea una combinación de jugadores jóvenes con los que ya venían de procesos antiguos”, planteó el jugador.

Consultado sobre trabajar con Martín Lasarte, Mena sostuvo que “me parece un técnico de mucha experiencia, de mucho conocimiento. La verdad es que cuando lo enfrentamos, en Católica, siempre nos hizo buenos partidos”.

En la misma línea, indicó que “conociéndolo ahora me parece un gran técnico, una gran persona que entrega mucho conocimiento, mucha claridad a cada jugador”.

Por último, reiteró que “me he sentido súper bien. Me integré, me quise acomodar rápidamente al estilo de juego que impone el profe y mis compañeros me hicieron sentir muy cómodo. Contento con mi regreso, esperanzado de tener una buena participación”.