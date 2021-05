A menos de una semana para el duelo entre Argentina y Chile por las Clasificatorias a Catar 2022 aumentan los nervios y las dudas sobre qué equipo parará Martín Lasarte, en lo que será su primer duelo oficial al mando de La Roja.

En ese escenario, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, los comentaristas se animaron a armar su oncena ideal para el choque contra la Albiceleste.

Ahí, Claudio Borghi sorprendió al sacar del equipo a dos que suelen ser piezas fijas en el ‘equipo de todos’ y reemplazarlos por jugadores que, para muchos, no serían titulares.

En defensa, el ‘Bichi’ partió jugándosela por Gary Medel como defensa central, en desmedro de Francisco Sierralta o Sebastián Vegas.

“Apuesto por una defensa diferente. Para mí Bravo es el portero, sobre eso no hay ninguna duda, con lo tradicional en el fondo: Isla, Medel para la salida, Maripán y Mena. Argentina te puede hacer daño por arriba, pero no es su fuerte”, justificó el ex DT de La Roja.

Luego vino la primera gran apuesta. En mediocampo, en lugar de Erick Pulgar, Borghi dispuso de Tomás Alarcón, volante de O’Higgins. El joven de los ‘celestes’ estaría acompañando a Charles Aránguiz, Arturo Vidal y César Pinares.

“En el medio me animaría a poner un joven que lo ha hecho bien, como Alarcón. Que es fuerte y tiene experiencia para trabajar en el medio, específicamente con Paredes (Leandro), quien trata de armar juego en Argentina”, recalcó el ‘Bichi’.

Por último, para el ataque, otra sorpresa mayúscula del otrora técnico: acompañando a Alexis Sánchez situó a Luis ‘Mago’ Jiménez.

“A Alexis no le daría una posición fija por derecha o izquierda, sino que lo dejaría libre para que se junte con Jiménez”, argumentó el retirado jugador.

Así las cosas, Borghi jugaría con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Eugenio Mena; Tomás Alarcón, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, César Pinares; Luis Jiménez y Alexis Sánchez.

Vale mencionar que Chile jugará ante Argentina el próximo jueves 3 de junio, a contar de las 20:00 horas, en el estadio Único Santiago del Estero.