El volante de La Roja, Arturo Vidal, se refirió a esta especie de polémica que se vivió en la victoria del ‘equipo de todos’ sobre Bolivia por 2-1, el pasado 21 de marzo, donde Claudio Bravo fue el capitán de ese equipo.

Ese día el ‘rey Arturo’ siguió de cerca el partido, y publicó su enojo justo después de oficializado que el portero volvería a tener la capitanía.

En conversación con TNT Sports, Vidal aclaró que su molestia tuvo que ver con lo tarde que se jugó ese partido, mientras que muchos consideraron lo contrario, y que su enojo era por el arquero del Real Betis.

“Se dio en ese partido, pero no se sabe quién será el capitán. Y si es Claudio, bienvenido sea. Lo importante es la selección. Si viene después Alexis, si soy yo, no me gustaría ser capitán. No es un tema, tengo mi personalidad, sé lo que doy, sé lo que peso en el camarín y en la cancha. Hay muchos capitanes, los más grandes, Gary, Beausejour, Claudio, Alexis, yo, Charlie, los jugadores que llevan tiempo, que han ganado cosas y han logrado todo con sudor y esfuerzo”, dijo.

Además, el hombre del Inter de Milán señaló que la selección nunca ha sido de un solo capitán, sino que es de los jugadores importantes.

“En la selección nunca ha sido de un solo capitán, es de jugadores importantes, que hablan cuando se tiene que hablar, no sólo para las cámaras. Entonces eso me deja tranquilo, sé que hay muchos jugadores que piensan diferente”, cerró.