Cada vez faltan menos días para el regreso oficial de La Roja a las canchas, que debiese ser la primera semana de junio con las fechas 7 y 8 de las Clasificatorias a Catar 2022.

Pocos días después, precisamente el 11 de junio, el ‘equipo de todos’ debutaría en la Copa América 2021, por lo que se avecina un mes cargado de actividad para la Selección adiestrada por Martín Lasarte.

Sin embargo, para esos duelos Chile ya tendría su primera baja. Según reveló el periodista Cristián Arcos, una pieza clave de La Roja no será convocado por el cuerpo técnico.

Se trata de Arturo Vidal, quien sigue recuperándose de su operación de rodilla, y cuyo tiempo de recuperación no calzaría con el regreso del combinado nacional a las canchas.

“Lo que sé es que el cuerpo técnico no lo tiene considerado para la Copa América. Asumen de que no jugará y no lo van a convocar”, afirmó Arcos en ADN.

“Lo de Eliminatorias tiene lógica, que se recupere y vea cuándo puede estar. Ya retrasó la operación, ahora conviene la recuperación”, añadió el periodista.

Así, pese a las ganas que de seguro tendrá Vidal por vestir otra vez la camiseta de la Selección chilena, el tema físico le pasaría la cuenta esta vez debido a complicaciones extras en su rodilla izquierda.

Vale mencionar que, según la programado por Conmebol para principios de junio, La Roja visitará a Argentina en Buenos Aires y, posteriormente, recibirá a Bolivia en Santiago.