El exDT de La Roja, Claudio Borghi, postuló a un jugador de Universidad de Chile a la selección que actualmente comanda Martín Lasarte.

El comentarista de TNT Sports reveló que Gonzalo Espinoza puede perfectamente ser una alternativa para el ‘machete’ en el ‘equipo de todos’.

“Yo lo digo hace mucho tiempo sobre Gonzalo Espinoza, cuando él decidió ir al extranjero tenía muy buen rendimiento, es un jugador que puede hacer dos funciones en el mediocampo: jugar adelante de la defensa y también que se desprende, y hace goles, ha hecho goles”, dijo el bichi en conversación con Redgol.

“Para mi le falla a veces el temperamento y estando bien, para mi es un jugador que estando en un buen nivel, es un jugador de selección, no sólo por lo que juega le entrega mucho temperamento a todo el equipo”, agregó.

Además, Borghi añadió que no entiende por qué ningún entrenador de La Roja le ha dado confianza a Espinoza cuando ha estado en un buen nivel.

“Yo creo que muchos técnicos lo desperdiciaron, donde en tiempos de muy buen rendimiento no lo llamaron y después entró en una espiral donde más que él, fue su equipo y no pudo ser importante, a mi me gusta mucho”, cerró.