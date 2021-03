El exdefensor de la selección chilena y que estuvo en el Mundial de Sudáfrica 2010, Ismael Fuentes, cargó contra la dirigencia de la ANFP por traer a extranjeros para puestos que para el exRangers podrían ocupar chilenos.

A propósito de los nombramientos de Francis Cagigao y Germán Corengia en cargos importantes dentro de la selección, “Chupalla” apuntó contra quienes manejan el fútbol chileno y aseguró sentirse ofendido.

“Para mí es una falta de respeto que venga gente de afuera a meterse en la selección chilena, está bien el cuerpo técnico, pero en lo formativo, en las gerencias técnicas, tiene que ser alguien chileno. Cuando se llegó a los mundiales de Francia y Sudáfrica, los cuerpos técnicos, la gerencia, eran chilenos. Falta más oportunidad para el jugador que se prepara”, aseguró en conversación con Radio Pauta.

“Milad no toma las decisiones solo él, se le meten otras personas. Hay dirigentes argentinos en todos los clubes. No tengo otra explicación. Si evalúas técnicos formativos en Chile, hay una infinidad…Me siento ofendido, llegó un gerente español a la selección. No conoce la idiosincrasia ni las cualidades del chileno. Si es asesoramiento y ayudar a un técnico chileno, te creo, pero si viene a hacer de amo y señor…”, dejó en el aire el exdefensor.

Fuentes, que fue un habitual en la seleccióon chilena mientras Marcelo Bielsa estuvo a cargo, agrerga que “Esto nunca lo vi, en el extranjero ni en la selección. No existía ese puesto. Por ejemplo, no puede ser que vengan técnicos que no han dirigido en ninguna parte a la Primera División, habiendo gente en divisiones menores, o en la B. Uno como ex jugador estudia cuatro años para ser técnico y no encuentro trabajo, mientras otros están seis meses y vienen a dirigir. Es inexplicable”.