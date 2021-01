El recién culminado 2020 iba a ser un año plagado de fútbol, incluyendo una nueva edición de la Copa América, que la pandemia obligó a postergar para este 2021.

Sin embargo, según replican desde Argentina, uno de los países que fue elegido como sede del torneo junto a Colombia, el certamen de selecciones tampoco podría no llevarse a cabo este año.

De acuerdo a Olé, es en el país ‘cafetalero’ donde creen que la Copa América no se juegue debido a razones derivadas de la COVID-19.

“No tenemos confirmación de que se vaya a jugar la Copa América”, afirmó Fernando Jaramillo, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y mandamás del ente organizador de los torneos ‘cafetaleros’.

Al respecto, el dirigente detalló que “la Copa América sin público no es viable para la Conmebol. Público es público, no un aforo de 4 mil personas, porque tampoco dan los números. Tenemos que estar pendientes de la decisión de la Conmebol, y esa decisión puede ser que no haya Copa América”.

Cabe mencionar que el partido inaugural del torneo de selecciones está fijado para el 11 de junio de 2021 en Buenos Aires, mientras que la final se realizará en la ciudad colombiana de Barranquilla, el 10 de julio.