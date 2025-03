El balón vuelve a rodar y la pasión sigue intacta. La Liga de Primera entra en una nueva jornada clave, donde cada equipo saldrá a la cancha con el mismo objetivo: sumar, crecer y acercarse a la cima.

El arranque de la Fecha 4 será el viernes 7 de marzo, con un atractivo duelo entre Unión La Calera y Huachipato en el Estadio Nicolás Chahuán. Los cementeros quieren imponer su localía, pero enfrente tendrán a un conjunto acerero que viene de triunfar ante el actual campeón del torneo nacional.

El sábado 8 de marzo, la acción continúa con tres encuentros imperdibles. Ñublense recibirá a Universidad Católica en el Bicentenario Nelson Oyarzún, en un choque clave para ambos elencos que buscan pelear los primeros puestos.

Más tarde, Audax Italiano se enfrentará a Deportes Limache en La Florida, mientras que Deportes Iquique y Palestino cerrarán la jornada en el Tierra de Campeones, prometiendo emociones hasta el final.

El domingo 9 de marzo, el fútbol comenzará al mediodía con Coquimbo Unido enfrentando a Cobresal en el mundialista Francisco Sánchez Rumoroso. Por la tarde, O’Higgins recibirá a Deportes La Serena en El Teniente, y el cierre de la semana estará a cargo de Colo-Colo, que jugará a las 20:30 hrs. ante Everton en el Monumental.

Los albos buscarán recuperarse de dos duras derrotas, mientras que los ruleteros intentarán dar un nuevo golpe de gracia y goles en Macul.

Finalmente, el lunes 10 de marzo, Unión Española y Universidad de Chile protagonizarán un clásico con historia en la Catedral de Independencia, donde ambos equipos buscarán quedarse con un duelo imperdible.

7 de marzo

● Unión La Calera vs. Huachipato – 20:00 horas

8 de marzo

● Ñublense vs. Universidad Católica – 18:00 horas

● Audax Italiano vs. Deportes Limache – 20:30 horas

● Deportes Iquique vs. Palestino – 20:30 horas

9 de marzo

● Coquimbo Unido vs. Cobresal – 12:00 horas

● O’Higgins vs. Deportes La Serena – 18:00 horas

● Colo Colo vs. Everton – 20:30 horas

10 de marzo

● Unión Española vs. Universidad de Chile – 20:00 horas