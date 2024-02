No hace mucho comparó a este jugador con Jorge Valdivia, dos veces mundialista con el ‘Equipo de Todos’

Fernando ‘Nano’ Díaz, entrenador de Coquimbo Unido, no escatimó en elogios para uno de sus pupilos en la tienda ‘pirata’ e incluso lo postula para La Roja de Ricardo Gareca.

No hace mucho comparó a este jugador con Jorge Valdivia, dos veces mundialista con el ‘Equipo de Todos’. El futbolista en cuestión es el volante argentino-chileno Luciano Cabral, de 28 años.

En la temporada 2023 y con la camiseta aurinegra, Cabral tuvo su renacer en el fútbol profesional tras más de cinco años en prisión. Se reencontró con el nivel que lo llevó a ser considerado alguna vez para La Roja juvenil.

Respecto al nuevo proceso del ‘Tigre’ en Chile, Díaz cree que el oriundo de General Alvear está capacitado para defender al seleccionado nacional adulto.

“Yo la verdad no sé cómo Luciano (Cabral) no ha sido llamado a la Selección, no quiero hablar mucho porque después capaz que se vaya a otro equipo”, declaró a radio Futuro.

“Es un jugador demasiado bueno, yo creo que no hay un jugador como él en la Selección, espero que en algún momento lo llamen, porque se lo merece”, cerró.