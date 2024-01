Hans Martínez, uno de los referentes de La Roja Sub20 que ilusionó a Chile en 2007 alcanzando el tercer lugar en el Mundial, vivió uno de los peores momentos de su vida en las últimas horas.

El futbolista, que se retiró en silencio tras su última experiencia en Lautaro de Buin en 2021, reveló que fue víctima de una brutal encerrona cuando estaba junto a su familia.

El formado en la UC contó su peligrosa -y triste- experiencia en un descargo que publicó en sus historias de Instagram.

“¡Y me tocó! Anoche me hicieron una encerrona, me robaron el auto, teléfonos y más… La impotencia más grande es ver cómo le apuntaban con pistolas a mis hijos, ocho pendejos de mierda, todos armados”, lamentó, agregando que “no se lo doy a nadie”.

En la misma línea, Martínez aclaró que “estamos bien, gracias a Dios no nos hicieron nada, pero la sensación de no tener tranquilidad en ninguna parte es detestable”.

“Si quiere comunicarse conmigo, hágalo por este medio. WhatsApp obviamente no lo tengo ya que no tengo teléfono”, cerró.

Consignar que Hans Martínez fue formado en Universidad Católica, y su carrera contó con pasos por Almería (España), O’Higgins, Audax Italiano, Universidad de Concepción y Lautaro.