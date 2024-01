Victoriano Cerda, importante dirigente de Huachipato, salió una vez más al paso de los trascendidos que lo vinculan a la U.

Cerda, controlador del conjunto ‘acerero’, estuvo en el espacio televisivo ESPNF90, donde remarcó que “no tengo ninguna relación con la propiedad de la U de Chile”.

“Esta cuestión la he dicho en más de una oportunidad, pero la puedo repetir 20 mil veces. Entiendo que vende, entiendo que me pregunta porque generalmente termino en el generador de caracteres, en el titular o sirve para la cuña del Twitter”, agregó.

“Influencia tampoco tengo, absolutamente ninguna, ni injerencia. No tengo en la U ni en otro club que no sea Huachipato”, puntualizó.

Los casos San Marcos de Arica y La Serena

Victoriano, además, recordó que en el pasado ya había sido vinculado a la propiedad de dos instituciones: San Marcos de Arica y Deportes La Serena.

“Antes de la U de Chile me colgaron la propiedad de San Marcos de Arica. Hubo colegas de ustedes, muy irresponsables, que dijeron tener documentos respecto de que yo era dueño de San Marcos, lo mismo que la U de Chile”.

“San Marcos se terminó vendiendo y cuando sale el propietario antiguo le preguntan, y dice que no, que yo no tenía nada que ver. Hay gente que dijo que en 24 horas iba a publicar documentos en la web, igual que lo harían con la U de Chile. Y no lo han entregado nunca porque no existen, porque no tengo ninguna relación. Mentir es muy fácil”, acotó.

En cuanto a sus rumores con La Serena, Cerda detalló que “los mismos que me la achacaron la propiedad después sacaron un reportaje con los famosos WhatsApps de La Serena. Y yo no aparezco en ninguno, ni ninguno de mis socios”.

“De la única forma que aparezco en esos WhatsApps es con un epíteto grotesco, a propósito de un préstamo de Jimmy Martínez, que dicen esto lo frenó el… censurado. No hay otra referencia hacia mi”.

Finalmente, Victoriano Cerda cerró expresando que “todos los pelotudos que salieron a decir que yo era dueño de La Serena y Arica antes ¿Dónde están? Si son los mismos que dicen que yo soy el dueño de la U de Chile”.