El Consejo de Presidentes de la ANFP decidió aumentar el pasado viernes de cinco a seis los cupos para futbolistas extranjeros de cara al Campeonato Nacional 2024. Nueve clubes votaron a favor y siete en contra.

Una decisión que provocó la ira del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup). Apuntó que esto va en total desmedro de los jugadores, perjudicando la formación de elementos nacionales y en la competitividad de la selección chilena.

Y la indignación del gremio no para. Gamadiel García habló con Emol y declaró que “nuevamente en el Consejo de Presidentes algún entusiasta que se puso creativo propuso seis extranjeros en cancha cuando nosotros siempre hemos dicho que deberían ser cuatro. A lo menos se deberían mantener los cinco. ¿De dónde sacaron esto?“.

“Si hablamos de real competencia, de una liga con extranjeros, debe ser una liga con más calidad que cantidad. Nos llama la atención. Hemos escuchado que necesitamos una nueva generación, recambio, y con estas medidas van totalmente en contra de esto”, complementó.

Y García no descartó realizar un paro de actividades, como un acto de fuerza. “Es una de las tantas medidas que podemos acudir si no hay voluntad. No sabemos cuál es la voluntad del Consejo de Presidentes. Esto no es Gamadiel Garcia Fútbol Club. Esto es un gremio. Cuando tenga la información de nuestros asociados, podría señalar eso”, apuntó.

Y no solo eso. El timonel del Sifup se refirió a otras dificultades a solucionar en el fútbol profesional chileno. “En la Primera B el 65% de los jugadores tiene solamente ocho meses de contrato. Estamos siendo temporeros de nuestra profesión… Para qué hablar de la Segunda. Es un 100% de los jugadores con 8 meses de contrato. Es un tema preocupante y de debate”.

Ante esto, y para terminar, Gamadiel es tajante. “Con todas estas problemáticas, para mí, el torneo no debería empezar… A nosotros nos interesa que esto esté resuelto antes que comience la Supercopa. Generalmente cuando hemos tenido un problema hemos dicho que el torneo no empieza y que nadie juega hasta esto se resuelva y me imagino que en esta ocasión no va a ser muy distinto”, sentenció.