Revuelo han provocado las palabras del exdelantero Reinaldo Navia, quien criticó duramente el Sindicado de Futbolistas Profesionales (Sifup) tras revelarse qué jugadores reciben el fondo de retiro.

A través de sus redes sociales, el ‘Choro’ cuestionó a algunos nombres que reciben dinero de parte del gremio en desmedro de exjugadores que cuentan con más necesidades económicas y son menos reconocidos.

“Muchos no la están pasando bien en Chile. Algunos no tienen para comer, otros están enfermos. Hay bastantes que no tienen la solvencia económica para comprar medicamentos. He buscado a Gamadiel García para hablar y se ha hecho el hueón”, dijo Navia, apuntando contra el presidente del Sindicato.

“Mandaron una lista de los que van a recibir el bono. Están Matías Fernández o Jorge Valdivia. No es culpa de ellos, pero no lo necesitan y se van a llevar millones”, agregó el otrora seleccionado de La Roja.

¿Pero quiénes son los exfutbolistas que este año se han sumado al fondo de retiro? De acuerdo a lo señalado por el propio Sifup, son 26 los jugadores retirados que, a contar de este año, recibirán dinero.

En el listado, destacan algunos como Eric Godoy, Matías Fernández, José Pedro Fuenzalida, Luis Jiménez, José Luis Muñoz, José ‘Pepe’ Rojas, Arturo Sanhueza, Felipe Seymour y Jaime Valdés.

¿Cuánto reciben los jugadores que acceden al fondo de retiro?

De acuerdo a Emol, los exfutbolistas deben realizar una postulación en base a sus años en el profesionalismo, donde deben acreditarse mediante copias de contratos y se les exige su afiliación al Sindicato.

Los que son aprobados, se dividen en tres tramos: en el 1 se incluyen los deportistas con 15 a 17 años de carrera, en el tramo 2 los de 18 a 19 años y en el 3 son incluidos los exjugadores con 20 o más años de trayectoria.

“Se realiza una proyección de edad y de cantidad de jugadores. En base a esa proyección, se generan los montos para escalas de 15, 18 y 20 años de trayectoria. Un jugador que tuvo 15 años de carrera percibiría 8 millones de pesos, para uno con 18 años sería 13 y uno con 20 años obtendría 20″, detallaron desde el citado medio, en base a un reporte de 2021.

Este el listado de 26 jugadores entregado por Sifup y sus años de carrera:

Diego Alvarado (15)

Jorge Ampuero (16)

Martín Cortés (19)

Frank Fernández (16)

Matías Fernández (20)

José Pedro Fuenzalida (19)

Eric Godoy (18)

Michael Lepe (17)

Luis Jiménez (22)

Miguel Jiménez (19)

Gerson Martínez (16)

Fredy Munizaga (17)

José Luis Muñoz (18)

Isaías Peralta (16)

Roberto Reyes (15)

Cristián Rojas (21)

José Rojas (20)

Matías Rubio (15)

Enzo Ruiz (16)

Fernando Saavedra (18)

Gabriel Sandoval (21)

Arturo Sanhueza (27)

Felipe Seymour (17)

Diego Silva (21)

Lucas Simón (18)

Jaime Valdés (25)