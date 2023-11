Gustavo Quinteros habló el viernes sobre la posibilidad de continuar en el banco de Colo Colo para la temporada 2024. El entrenador argentino-boliviano le pasó la pelota a Blanco y Negro, solicitando además un buen proyecto para seguir.

“Todo el mundo sabe que estoy contento y feliz acá, siempre tengo la ilusión de seguir y la prioridad mía va a ser Colo Colo. Hay una charla pendiente, el club tendrá que manifestar su interés de trabajar juntos y presentar un proyecto deportivo como quiere el club y nosotros como cuerpo técnico”, expresó en rueda de prensa.

Sin embargo, el escenario podría cambiar radicalmente para Quinteros de cara al 2024. Desde Perú afirman que Alianza Lima se habría contactado con el DT albo para reemplazar a Mauricio Larriera.

Recordar que la tienda blanquiazul viene de caer a manos de Universitario en la final de la Liga 1 Betsson 2023, perdiendo la opción del tricampeonato.

Mauricio Loret de Mola, periodista de ‘A presión’, fue el encargado de lanzar la bomba sobre el también ex director técnico de la UC y otrora seleccionador de Bolivia y Ecuador.

“Cómo puede ser que hace menos de una hora alguien de Alianza se haya comunicado con Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo que acaba vínculo con el equipo chileno este año, para pedirle condiciones”, indicó el profesional.

“Hoy es técnico de Colo Colo, no ha tenido su mejor año, se le fueron las piezas y no ha podido recomponer el equipo. Lo que me dicen con seguridad es que alguien de Alianza le pidió condiciones a Quinteros para ser técnico de Alianza”, complementó.

Un panorama que asoma como atractivo para Quinteros, quien nunca ha dirigido en Perú. En su carrera cuenta con pasos por Bolivia, Ecuador, Arabia Saudita, México y Chile.

En el fútbol profesional chileno, el santafesino de 58 años ha ganado cinco títulos: Torneo Nacional y Supercopa de Chile 2019 con Universidad Católica, además de la Copa Chile 2021, Campeonato local y la Supercopa nacional 2022 con el ‘Cacique’.

