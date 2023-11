Trágica noticia. Durante la tarde del lunes 6 de noviembre, mientras se recuperaba de una operación de bypass coronario, falleció Paula Sulantay (53), hija del entrenador de fútbol José Sulantay, quien falleció hace 4 meses en Coquimbo.

Su hermano menor, el diputado Marco Antonio Sulantay, quien regresó de emergencia del parlamento a la comuna puerto, confirmó la noticia en su cuenta de X (Twitter).

“Éramos 5. Ahora vamos quedando 4. Mi hermana Paula ya no llora por la partida de su viejo amado. Ahora está con él. Se nos fue joven, llena de vida. Sólo puedo decir que Dios me hace fuerte y me ayuda a conformarme. Un beso al cielo hermana querida”, escribió el parlamentario.

Posteriormente, Sulantay detalló a Diario El Día que su hermana Paula “regresó al país desde Honduras para cuidar a mi papá, se quedó en Chile y hace tres semanas se sintió mal, por lo que fue intervenida. Había sido dada de alta, pero sufrió un paro y no fue posible reanimarla”.

Tras la impactante noticia, Coquimbo Unido se sumó al pesar y envió sus respectivas condolencias por el fallecimiento de la hija de José Sulantay.

El diputado Sulantay, en tanto, anunció que el cuerpo de Paula será trasladado en las próximas horas a Coquimbo.