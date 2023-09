Marcelo Díaz, quien ganó la Superliga Argentina 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019 con Racing, reconoció que fue feliz en la institución y le gustaría volver en algún futuro.

En declaraciones al programa Cómo te va, de D Sports Radio, el volante aseguró: “Siempre me gustaría volver. Hoy me encuentro jugando en Audax Italiano de Chile, hago el curso del entrenador, pero nadie sabe qué puede suceder mañana. Creo que he hecho las cosas bastante bien, que he dejado buenas impresiones y eso genera que el día de mañana uno pueda regresar”.

Con respecto a la derrota por 5-3 ante Huracán en la Copa Argentina que provocó la eliminación de La Academia, el ‘Chelo’ analizó: “El otro día vi el partido por la Copa. Jugó muy bien Huracán, fue un partido con mucha intensidad. Ojalá que la lesión de Leo (Sigali) sea leve y pueda estar pronto en las canchas, tiene una condición física encomiable. Sufro a la distancia”.

Finalmente, manifestó su apoyo para la continuidad del técnico Fernando Gago: “En los momentos complicados casi nadie está y hoy Racing está en un momento neutro, ni bien ni mal y hay que apoyar”.

“Gago tiene bastante clara su idea, los jugadores la entienden a muerte y se juegan por él, por eso creo que el proceso debe continuar porque lo están haciendo bien. En el fútbol es muy difícil mantener un proyecto a largo plazo, los procesos deben respetarse. Me parece excelente lo que hace la dirigencia”, aseguró.