Gustavo Quinteros exteriorizó su indignación por el clarísimo penal no cobrado a Carlos Palacios en la primera final regional por Copa Chile ante la UC.

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, exteriorizó su indignación esta noche por el clarísimo penal no cobrado a Carlos Palacios en el primer duelo de la final regional con la UC por Copa Chile. ‘La Joya’ recibió un ‘tacle’ del arquero cruzado Nicolás Peranic.

El golero del elenco de la franja se confió en demasía luego de controlar un mal pase en el ataque de Colo Colo y, para calmar la jugada, no tomó inmediatamente la pelota con sus manos.

Sin embargo, en ese momento apareció en escena Palacios y alcanzó a pincharle el balón. En su desesperación, Peranic tomó de la pierna a ‘La Joya’ y, con una especia de tacle, provocó la caída del atacante de Colo Colo.

Consultado por la acción, el estratega del ‘Cacique’ declaró en cancha al micrófono de TNT Sports que “fue penal, se equivocaron de nuevo. Es una pena que suceda eso. El línea lo ve, no lo ayuda (al árbitro). Y el cuarto también. Le hacen cometer errores”.

Luego, en rueda de prensa, Quinteros apuntó que “el árbitro (Gilabert) no vio el penal, el asistente tampoco, todos los demás lo vimos… Espero que no lo haya cobrado a propósito”.

En cuanto al trámite de esta final de ida de la Zona Centro Norte, el estratega albo señaló que “el empate fue justo…. Fue un partido trabado, muchas pelotas divididas, muchas segundas pelotas, salidas largas, no hubo mucho juego. El rival no dejaba y cuando se podía la cancha tampoco lo permitía mucho”.

“No hubo tanto juego asociado. Nos faltó juntar más pases para abrir la defensa, ya que ellos metieron cuatro marcadores centrales y no pasaron nunca al ataque. Se defendieron muy bien”, añadió.

En la misma línea, el argentino-boliviano dijo que “el marcador fue justo porque no hubo muchas posibilidades. La más clara fue el penal que no cobraron, lamentablemente no lo ven ni el línea ni el árbitro”.

Respecto al haber jugado sin público en el Santa Laura, por un castigo que debe cumplir la UC, el DT albo indicó que “es una pena estar en un partido sin gente, me da angustia estar en un estadio vacío, hay que solucionarlo urgente, estamos matando al fútbol”.