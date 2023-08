Felipe González sacó la voz para contestar los duros dardos recibidos por Javier Castrilli, expresidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, por el penal no cobrado para la UC en el duelo con Audax Italiano.

Con el marcador 1-0 a favor de los de colonia, Fernando Zampedri fue a pelear una pelota con Esteban Matus y cayó en el área. El banco y el plantel cruzado reclamaron falta de inmediato, pero Felipe González no sancionó la pena máxima.

Luego, el juez central fue llamado por el VAR a chequear la acción. Tras observar el monitor en el Santa Laura, González confirmó su decisión inicial.

De inmediato salió Castrilli en redes para apuntar que la jugada “fue penal”. Y finalmente la ANFP le dio la razón al ‘Sheriff’: “La decisión correcta era sancionar penal por falta imprudente”.

Una acción que pudo perfectamente haber cambiado la historia del partido que quedó en manos de los itálicos por 2-0 en el Santa Laura. González se salvó de ser sancionado tras su error, aunque sí hubo reproche de Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros.

No todo quedó allí. El ex colegiado argentino disparó otra vez el miércoles contra Felipe González, tras conocerse los audios del VAR en el penal al ‘Toro’.

“Felipe González: y vos formaste parte de los que le dijeron a la prensa que yo estaba desactualizado…jajajaja IGNORANTE… No sancionaste porque no había intención… BURRADA TOTAL”, agregó fuertemente.

La respuesta del presidente del Sindicato de Árbitros

“Nos fue bien tanto en la cancha como en la cabina. Es bueno decirlo, porque no todo es malo en nuestro trabajo”, comenzó diciendo Felipe González en diálogo con La Tercera.

“La verdad es que yo no hago comentarios de las opiniones de hinchas, ni de exdirigentes, ni de expresidentes, ni de exencargados… No me pronuncio de los comentarios que puedan hacer ellos. Esa es una mirada desde afuera. Yo me debo preocupar de los comentarios que hagan la Comisión de Árbitros actual o la ANFP, que afectan directamente mi trabajo y mis funciones”, agregó.

Para finalizar, el timonel sindical de los jueces que dirigen en el fútbol nacional señaló que “desconozco cuáles son las intenciones del señor Castrilli. La verdad es que mi enfoque es dirigir cada partido y estar en la dirección del sindicato”.