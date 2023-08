Universidad de Chile sumó la noche del lunes su cuarta derrota consecutiva en el Campeonato Nacional 2023 al caer sin apelación como local por 2-5 ante O’Higgins, en el Estadio Santa Laura, por la fecha 20.

De pelear la punta del torneo, el elenco colegial ha caído hasta la octava posición de la tabla. El rendimiento preocupa y el técnico Mauricio Pellegrino no escondió su incomodidad.

“Estos resultados cuestionan todo. Cuestionan muchos aspectos de la institución; el entrenador es la cara visible y el responsable. El entrenador o un jugador no son el salvador. Es un resultado del que obviamente estamos apenados y avergonzados. Le pedimos disculpas a nuestra gente”, indicó en rueda de prensa.

“Hasta el gol fuimos mejores que el adversario. Es difícil de explicarlo a nivel futbolístico. Estoy avergonzado y apenado, pero no frustrado. Tengo mucha fe de que esto se puede revertir, creo en mis jugadores y el trabajo que podemos hacer. Necesitamos ese resultado que nos permita sentir lo que realmente somos”, añadió el argentino.

Además, el ex DT del Leganés español y de Vélez Sarsfield apuntó al aspecto anímico como clave. “El equipo dejó de creer en lo que hacemos y dejó de estar concentrado”, dijo.

“En el deporte uno tiene muchos estímulos negativos y positivos todo el tiempo, debe tener la capacidad de sobreponerse a eso; hoy no lo hemos mostrado”, agregó.

Por otro lado, el ‘Flaco’ señaló que ante los rancagüinos “el equipo se entregó cuando recibió el primer gol y eso me preocupa. A trabajar y dar la cara. En los momentos difíciles tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros, no lo peor. Hay que buscar el equilibrio. El equipo no es para descartar todo, no nos sobra mucho. Nuestras victorias siempre han sido trabajadas”.

“Debemos volver a lo esencial, volver a armarnos, sobre todo en lo anímico… Estamos en una racha negativa, lo sabemos. En los procesos a veces son momentos que te tocan, en La U sabemos bastante de eso. El mensaje obviamente que no llega. En los equipos son un cúmulo de cosas. Soy el responsable de las cosas buenas y malas, los jugadores lo son, la institución también”, sentenció.