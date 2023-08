El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) exteriorizó este martes su repudio ante la agresión que sufrió Cristián Zavala, jugador de Curicó Unido, por parte de barristas del club ‘albirrojo’.

Tras la derrota del equipo de Juan José Ribera por 0-3 ante Unión La Calera, en el estadio La Granja, un grupo de fanáticos del conjunto ‘tortero’ siguió a Zavala y su esposa luego del encuentro, agrediéndolos cuando se dirigían a su hogar.

“Ojalá lo que vivimos con mi familia no vuelva a ocurrir… Hoy mi familia tiene miedo y no es bueno”, escribió el ex Colo Colo en redes.

Frente a esto, el gremio que preside Gamadiel García emitió un comunicado, condenando el hecho y haciendo un fuerte llamado a frenar la violencia hacia los futbolistas.

“Es inaceptable la agresión vivida por Cristián Zavala y su familia. ¿Hasta cuándo la violencia de los hinchas seguirá siendo una amenaza para los futbolistas?”, indicó el Sifup en su cuenta de Twitter.

“Se tiene que poner punto final a estas situaciones. No más violencia en el fútbol y contra los jugadores”, agregó.

La caída ante los ‘cementeros’ dejó a los del Maule en el puesto 14 de la tabla del torneo con 19 unidades, a solo 3 puntos de la zona de descenso.