O’Higgins de Rancagua presentó este jueves a su nuevo refuerzo, el volante Bryan Rabello, quien viene de un opaco paso por el Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil.

El talentoso jugador, con pasos por la Primera División de España, Suiza, Grecia y México, viene a suplir el lugar dejado por Matías Marín, quien partió a Belgrano de Argentina.

“Había varios clubes interesados y yo en Brasil no estaba teniendo la continuidad que quería. Apenas salió el tema de O’Higgins me motivé mucho por venir. Cuando se dio la oportunidad, no la pensé dos veces”, afirmó este jueves Bryan Rabello en conferencia de prensa.

“Venía entrenando y siendo convocado, pero no estaba compitiendo en los partidos, solo en amistosos”, dijo también el volante oriundo de Rancagua, al ser consultado por su nivel futbolístico.

Vale señalar que O’Higgins marcha undécimo en el Campeonato Nacional, con 20 puntos, a solo 5 de la zona de clasificación a copas internacionales y a 4 de la zona de descenso.

Este sábado, los ‘celestes’ visitan a Huachipato por la fecha 18 del torneo.