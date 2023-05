El Campeonato Nacional 2023 volverá a la acción este martes 9 de mayo con el arranque de la decimotercera fecha, específicamente con el partido entre Magallanes y Curicó Unido.

El torneo tuvo una pausa el pasado fin de semana debido a las elecciones del domingo 7, que determinará la conformación del Consejo Constitucional.

La jornada 13 tendrá dos duelos destacados, ambos a disputarse el miércoles 10 de mayo. Primero chocarán Coquimbo Unido y Universidad de Chile, en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’, en un duelo clave por la lucha en la parte alta de la tabla.

Los azules son terceros con 21 unidades, a dos del puntero Cobresal, mientras que los ‘piratas’ se encuentran en el décimo puesto con 16 puntos.

En tanto, Universidad Católica y Huachipato protagonizarán en el Estadio El Teniente un atractivo choque por el liderato del certamen. Los cruzados son cuartos con 19 unidades y los acereros son sublíderes con 22 positivos.

La decimotercera fecha bajará el telón el jueves 11 de mayo con el partido entre Everton y Palestino en el Estadio Sausalito.

Cabe mencionar que todos los partidos serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT.

Martes 9 de mayo:

Magallanes vs. Curicó Unido, 15:30 horas, estadio Municipal de San Bernardo.

Ñublense vs. Deportes Copiapó, 18:00 horas, estadio ‘Nelson Oyarzún’.

Unión Española vs. Unión La Calera, 18:00 horas, estadio Santa Laura.

Colo Colo vs. Audax Italiano, 20:30 horas, estadio Monumental.

Miércoles 10 de mayo:

Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, 18:00 horas, estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Cobresal vs. O’Higgins, 18:00 horas, estadio El Cobre.

Universidad Católica vs. Huachipato, 20:30 horas, estadio El Teniente, Rancagua.

Jueves 11 de mayo:

Everton vs. Palestino, 20:30 horas, estadio Sausalito.